українська
2 октября 2025, 13:23

Минфин в сентябре привлек через ОВГЗ в бюджет более 52 миллиардов гривен

Министерство финансов Украины в сентябре этого года привлекло в государственный бюджет 52,5 млрд грн в эквиваленте из-за выпуска ОВГЗ. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министерство финансов Украины в сентябре этого года привлекло в государственный бюджет 52,5 млрд грн в эквиваленте из-за выпуска ОВГЗ.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Размещение ОВГЗ

По данным министерства, в сентябре из-за размещения облигаций внутреннего государственного займа в бюджет поступило 52,5 млрд грн в эквиваленте, из них 34 млрд грн — от размещения гривневых бумаг, $357 млн — долларовых облигаций и 81 млн евро — облигаций в евро.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ в сентябре составила 16,78% годовых для гривневых облигаций, 4,09% годовых — для долларовых и 3,19% годовых — для облигаций в евро.

Оборот ОВГЗ

По состоянию на 1 октября в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,88 трлн грн. Наибольшая часть находится в коммерческих банках (47,5%) и НБУ (35,7%). Доля ценных бумаг в собственности юридических лиц составляет 9,2%, физических лиц — 5,5%, нерезидентов — 1%, страховых компаний — 1%, территориальных общин — 0,02%.

В частности, объем инвестиций в ОВГЗ юридических и физических лиц за год, с 1 октября 2024-го, вырос на 23%. По состоянию на 1 октября 2025 года граждане Украины владели гособлигациями более чем на 102,5 млрд грн, юридические лица — более чем на 172,4 млрд грн.

В целом с начала 2025 года Минфин разместил ОВГЗ на общую сумму около 408,5 млрд. грн. С начала полномасштабного вторжения объем привлеченных средств превысил 1,88 трлн. грн. в эквиваленте.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

tovg2004
tovg2004
2 октября 2025, 14:30
Це все добре. Але ж і виплата відсотків та погашення з 01.09. до сьогоднішнього дня склало понад 60 млрд. грн Сальдо не дуже позитивне на мій погляд.
