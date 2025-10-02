Шатдаун в США может ударить по новым IPO и отпугнуть инвесторов

В США стартовал шатдаун, и первыми его последствия ощутили финансовые регуляторы. Как сообщает Reuters, с полуночи, когда Конгресс не смог договориться о продлении финансирования, надзорные органы начали отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

Детали

Так, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) будет вынуждена приостановить работу более 90% сотрудников, оставив лишь около 393 человек для работы с экстренными исками и для мониторинга торгов. Об этом говорится в плане действий на случай остановки правительства. SEC регулирует деятельность тысяч компаний, бирж, брокеров и фондов.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), отвечающая за рынок деривативов, будет работать только с 5,7% сотрудников из 543 человек, сохраняя минимальные функции контроля и предотвращения мошенничества, следует из ее опубликованного плана.

Как отмечает Reuters, хотя рынки в целом спокойно переносили короткие шатдауны в прошлом, затяжная приостановка приведет к задержке или отмене публикации важнейшей макростатистики, на которую ориентируются инвесторы, что в свою очередь может вызвать ценовую волатильность. В среду фьючерсы на Уолл-стрит и доллар снизились, а золото достигло рекордного уровня.

Для биржи шатдаун означает задержки в ключевых процессах. Рутинная отчетность компаний будет поступать в SEC, но новые IPO рассматриваться не будут, пишет Reuters. Это грозит сорвать намеченное оживление рынка первичных размещений и подорвать настроения инвесторов, подчеркивает агентство.

«Шатдаун дает инвесторам повод задуматься, стоит ли входить в новые сделки в условиях политической неопределенности», — сказал глава ECM в Mergermarket Сэмюэл Керр. По его словам, это сразу подрывает настроения и в долгосрочной перспективе «забивает трубу IPO».

Из-за приостановки работы подразделения SEC, отвечающего за торговлю и рынки, может также затянуться одобрение ожидавшихся в начале октября крипто-ETF на Solana и XRP.

Конгрессвумен Максин Уотерс, старший демократ в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, заявила, что ограниченные возможности регуляторов «оставляют рынки и инвесторов в большой опасности именно тогда, когда сильный надзор нужен больше всего».

В то же время банковские регуляторы продолжают работать в штатном режиме. ФРС и FDIC не зависят от бюджетных ассигнований. Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), полномочия которого были сильно сокращены при администрации Трампа, также продолжает деятельность, следует из письма, разосланного сотрудникам во вторник вечером, подчеркнул Reuters.