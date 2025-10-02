OpenAI стала самой дорогой компанией в мире с отметкой в $500 млрд

OpenAI заключила соглашение, которое позволило его сотрудникам продать часть акций компании по оценке в $500 млрд, пишет Bloomberg . Таким образом, владелец ChatGPT стал самой дорогой компанией в мире.

Подробности

Нынешние и бывшие сотрудники OpenAI продали акций на $6,6 млрд инвесторам, среди которых Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX из Абу-Даби и T. Rowe Price, сообщили источники агентства.

Еще в начале года компанию оценивали в $300 млрд после раунда с участием SoftBank. Стремительный рост свидетельствует об инвестиционном ажиотаже вокруг искусственного интеллекта, способного коренным образом изменить экономику.

