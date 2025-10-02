В прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто завоевал электрокроссовер VW ID.Unyx. Об этом сообщает «Укравтопром».
Эра электрокаров: Volkswagen ID.Unyx стал лидером среди новых авто в Украине
Самые популярные авто
Вторым по популярности стал Renault Duster. А «бронзу» месяца получил Toyota RAV-4.
Топ-10 новых легковушек сентября
- VW ID.Unyx — 432 ед.;
- Renault Duster — 406 ед.;
- Toyota RAV-4 — 292 ед.;
- BYD Song Plus — 280 ед.;
- Hyundai Tucson — 224 ед.;
- Skoda Kodiaq — 182 ед.;
- Mazda CX5 — 165 ед.;
- BYD Leopard 3 — 150 ед.;
- Honda eNS1 — 143 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 136 ед.
