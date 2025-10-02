Правительство Швеции выделит Украине около 100 млн евро на поддержку накануне зимы

Правительство Швеции решило выделить Украине дополнительную поддержку в преддверии зимы в размере 1,1 млрд крон (около 100 млн евро), из которых 450 млн крон будут внесены в Фонд поддержки энергетики Украины. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Отмечается, что еще 385 млн крон из общей суммы поступят через Трастовый фонд для восстановления Украины на мероприятия по ремонту энергетической и жилищной инфраструктуры.

Замминистра ознакомил посла с ситуацией в топливно-энергетическом секторе Украины, акцентировав, что с приближением осенне-зимнего периода россия усилила атаки на объекты энергетики.

В таких условиях важным направлением является формирование запасов оборудования для восстановительных работ после вражеских атак.

Читайте: Нидерланды внесут в Фонд поддержки украинской энергетики Украины 65 миллионов евро

Отмечалось также усилия по наращиванию мощностей распределенной генерации, продолжению правительственных кредитных программ для домохозяйств, ОСМД и бизнеса.

Стороны обсудили вопросы обеспечения Украины энергоресурсами для прохождения зимы, прежде всего газом, и заявили о необходимости координации международных усилий по диверсификации маршрутов поставок и помощи в осуществлении закупок.

Отдельно обсуждалась ситуация на Запорожской АЭС. Андарак напомнил, что из-за российских обстрелов крупнейшая в Европе атомная электростанция семь дней не получает электроснабжение из сети, а питание объекта обеспечивают дизель-генераторы. россия не допускает украинских энергетиков к проведению ремонта линии электропередачи.

Стороны согласились, что необходимы совместные международные усилия для увеличения давления на агрессора и обеспечения ядерной безопасности.

Читайте: Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до 40 миллионов евро

Напомним

Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 при Секретариате Энергетического Сообщества.