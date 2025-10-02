В сентябре в госбюджет направлено 66,7 млрд грн таможенных платежей

По результатам работы в сентябре 2025 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в бюджет 66,7 млрд грн таможенных платежей, что на 4,8 млрд грн больше показателя августа 2025 и на 14,4 млрд грн превышает результат сентября 2024 года, говорится в сообщении службы.

Особого внимания заслуживает динамика среднедневных поступлений. В течение года наблюдается тенденция постепенного роста этого показателя: от 2,2 млрд грн в январе до 3 млрд в сентябре.

Сумма освобождений от уплаты таможенных платежей (льгот), примененных в сентябре 2025 года, составляет 26,3 млрд гривен и составляет 39,4% от общего количества импортных операций.