Украина получила еще 170 млн евро на жилищные программы от Банка развития Совета Европы

Еще 170 млн евро Украина получила на жилищные программы от Банка развития Совета Европы. Соглашение о привлечении этого займа было подписано в Риме во время URC-2025. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в среду, 1 октября.

Что известно

«70 млн евро пойдут на проект HOME: компенсация за разрушенное жилье. Это еще 1500 жилищных сертификатов єВідновлення и возможность для 4 тысяч семей приобрести новые дома вместо уничтоженных. Приоритет имеют Защитники и Защитницы, люди с инвалидностью и многодетные семьи. Благодаря проекту более 7600 украинцев уже получили 7600 украинцев 24,3 тысячи украинских семей», — подчеркнула Свириденко.

Кроме того, по ее словам, 100 млн евро направлены на поддержку внутренне перемещенных лиц: это помощь на проживание, жилье, образование детей, интеграцию в общины.

Глава правительства отметила, что жилищный сектор остается одной из наиболее пораженных сфер. В общей сложности более 135 тысяч семей воспользовались программой єВідновлення и получили компенсации для ремонта поврежденного жилья, или покупки или строительства нового вместо разрушенного.