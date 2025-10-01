Multi от Минфин
Акции биткоин-майнеров взлетели до рекорда несмотря на падение прибыли

Совокупная рыночная капитализация 14 крупнейших публичных компаний США, занимающихся майнингом биткоина, в сентябре впервые в истории превысила $50 миллиардов. Акции майнеров стремительно росли, несмотря на то, что их доходность снижалась второй месяц подряд из-за роста конкуренции в сети. Об этом говорится в отчете инвестиционного банка JPMorgan, пишет CoinDesk в среду, 1 октября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Рекордный сентябрь: капитализация взлетела на 43%

Сентябрь стал чрезвычайно успешным месяцем для акций майнинговых компаний. Их общая рыночная стоимость выросла на 43% по сравнению с августом, достигнув $56 миллиардов.

Инвесторов вдохновили положительные новости от отдельных игроков рынка, такие как соглашение Cipher Mining (CIFR) о размещении вычислительных мощностей и расширении облачного бизнеса компанией IREN.

Показательно, что 12 из 14 компаний, которые отслеживает JPMorgan, продемонстрировали лучшую динамику, чем сам биткоин. Лидером роста стала Bitfarms (BITF), акции которой взлетели на 110% за месяц.

Гонка вооружений: хешрейт сети продолжает расти

Параллельно с ростом акций в сети биткоина продолжается «гонка вооружений». В сентябре средний хешрейт сети вырос на 9% и достиг отметки 1 031 EH/s.

Хешрейт — это совокупная вычислительная мощность всех устройств, задействованных в добыче биткоина. Его рост свидетельствует о том, что майнеры подключают все больше нового, более мощного оборудования, усиливая конкуренцию за добычу новых блоков и получение вознаграждения.

Цена конкуренции: прибыль майнеров падает

Обратной стороной роста хешрейта стало падение доходности майнинга. Поскольку количество создаваемых новых биткойнов фиксировано, увеличение количества участников означает, что доля каждого из них уменьшается.

По оценкам JPMorgan, в сентябре доход майнеров упал на 10% по сравнению с августом. Валовая прибыль от вознаграждения за блок сократилась еще больше — на 17%. Это демонстрирует, что хотя инвесторы оптимистично смотрят на перспективы компаний, их текущая операционная деятельность сталкивается с растущим давлением на рентабельность.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
