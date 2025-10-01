Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
1 октября 2025, 19:16 Читати українською

Продажи автогиганта BYD упали впервые за пять лет

Китайский автомобильный гигант BYD впервые за более чем пять лет зафиксировал квартальное падение продаж. Лидер рынка электромобилей и гибридов продал в третьем квартале на 2,1% меньше автомобилей, чем годом ранее, что свидетельствует о вероятном завершении эпохи его стремительного роста на фоне жесткой ценовой войны. Об этом сообщает агентство Reuters 1 октября.

Китайский автомобильный гигант BYD впервые за более чем пять лет зафиксировал квартальное падение продаж.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Падение в цифрах

Согласно опубликованному отчету, в третьем квартале 2025 года (июль-сентябрь) BYD продал 1,106 миллиона автомобилей. Это первое квартальное снижение показателей со второго квартала 2020 года, когда на бизнес повлияли перебои, вызванные пандемией COVID-19.

Негативная динамика усилилась в конце квартала:

  • В сентябре продажи упали на 5,88% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
  • Производство было сокращено еще больше — на 8,47%, что свидетельствует о попытках компании адаптироваться к падению спроса.

Завершение эпохи роста и ценовые войны

Эти данные являются тревожным сигналом для компании, которая в последние годы демонстрировала рекордные темпы расширения, в значительной степени благодаря государственной поддержке перехода на электротранспорт в Китае.

Сейчас BYD сталкивается с растущими вызовами. Главный из них — обострение ценовой войны на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Конкуренты, включая Tesla и других местных производителей, агрессивно снижают цены, что заставляет BYD бороться за сохранение своей доли рынка, жертвуя прибыльностью.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Abramon
Abramon
1 октября 2025, 20:06
Це лише початок…
Далі з китайським автопромом електрокарів буде те, що й з ринком нерухомоситі.
Баффет не даремно «вийшов» з акцій BYD, що підтверджено у вересні 2025 року.
