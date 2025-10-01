Китайский автомобильный гигант BYD впервые за более чем пять лет зафиксировал квартальное падение продаж. Лидер рынка электромобилей и гибридов продал в третьем квартале на 2,1% меньше автомобилей, чем годом ранее, что свидетельствует о вероятном завершении эпохи его стремительного роста на фоне жесткой ценовой войны. Об этом сообщает агентство Reuters 1 октября.
Продажи автогиганта BYD упали впервые за пять лет
Падение в цифрах
Согласно опубликованному отчету, в третьем квартале 2025 года (июль-сентябрь) BYD продал 1,106 миллиона автомобилей. Это первое квартальное снижение показателей со второго квартала 2020 года, когда на бизнес повлияли перебои, вызванные пандемией COVID-19.
Негативная динамика усилилась в конце квартала:
- В сентябре продажи упали на 5,88% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
- Производство было сокращено еще больше — на 8,47%, что свидетельствует о попытках компании адаптироваться к падению спроса.
Завершение эпохи роста и ценовые войны
Эти данные являются тревожным сигналом для компании, которая в последние годы демонстрировала рекордные темпы расширения, в значительной степени благодаря государственной поддержке перехода на электротранспорт в Китае.
Сейчас BYD сталкивается с растущими вызовами. Главный из них — обострение ценовой войны на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Конкуренты, включая Tesla и других местных производителей, агрессивно снижают цены, что заставляет BYD бороться за сохранение своей доли рынка, жертвуя прибыльностью.
Комментарии - 1
Далі з китайським автопромом електрокарів буде те, що й з ринком нерухомоситі.
Баффет не даремно «вийшов» з акцій BYD, що підтверджено у вересні 2025 року.