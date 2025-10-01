Multi от Минфин
Какие активы оказались наиболее прибыльными в сентябре

В сентябре все основные классы активов зафиксировали прирост, что стало продолжением недавнего широкого ралли на рынках. Результаты с начала года также положительные. Об этом пишет директор по аналитике в The Milwaukee Company Джеймс Пикерно на своем сайте в среду, 1 октября.

В сентябре все основные классы активов зафиксировали прирост, что стало продолжением недавнего широкого ралли на рынках.

Лидеры и аутсайдеры месяца

Акции развивающихся рынков (VWO) в прошлом месяце возглавили рынок, продемонстрировав уверенный рост на 5,7%. С начала 2025 года VWO вырос более чем на 24%, уступая первенство только акциям развитых стран за пределами США (VEA).

Американские акции (VTI) заняли второе место по результативности в сентябре, выросши на 3,4%. С начала года VTI прибавил 14,3%.

Самый скромный результат в прошлом месяце показали акции американской недвижимости (VNQ), которые выросли лишь на 0,1%. Их прирост с начала года составляет 5,7%.

Результаты глобального рыночного индекса

Глобальный рыночный индекс (GMI) в сентябре также показал уверенный рост, прибавив 2,8%. Этот прирост стал шестым подряд ежемесячным ростом. С начала года GMI вырос на 15,6%.

GMI — это неуправляемый эталонный индекс (бенчмарк), который поддерживается. Он охватывает все основные классы активов (кроме наличных денег) в пропорциях, соответствующих их рыночной капитализации, через ETF. Индекс служит конкурентным ориентиром для глобально диверсифицированных портфелей, состоящих из различных классов активов.

Источник: Минфин
