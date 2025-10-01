Укрэнерго попросило поднять тариф на передачу электроэнергии на 20%

Компания «Укрэнерго» предложила увеличить тариф на передачу электроэнергии на 2026 год на 20% — до 823,77 грн/МВт-час. Об этом сообщило издание ExPro со ссылкой на соответствующий проект.

Подробности

Тариф на передачу для предприятий «зеленой» металлургии предлагается установить на уровне 467,83 грн/МВт-ч, что на 30% больше, чем сейчас.

Предложения Укрэнерго будут рассматриваться Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), тарифы традиционно утверждают в декабре. В прошлом году комиссия повысила тариф на передачу на 30%, хотя компания поначалу просила почти 50%.

На 2025 год тариф на услуги по передаче электроэнергии НЭК «Укрэнерго» установлен на уровне 686,23 грн/МВт-час (без НДС), на услуги диспетчеризации — 98,97 грн/МВт-час.