Доллар и евро выросли на межбанке в среду, 1 октября. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Доллар и евро пошли вверх на межбанке торгах в среду
|
Открытие 1 октября
|
Закрытие 1 октября
|
Изменения
|
41,08/41,11
|
41,22/41,25
|
1 4/14
|
48,35/48,37
|
48,46/48,48
|
11/11
Средний курс в банках: 41,02−41,47 грн/доллар, 48,15−48,78 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,23−41,30, евро — 48,65−48,83 грн.
Источник: Минфин
