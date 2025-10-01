Деловые настроения украинских предприятий в сентябре улучшились, пересекая нейтральную отметку впервые с июля. Бизнес положительно оценил стабильный потребительский спрос и ситуацию на валютном рынке, однако его оптимизм сдерживают усиление обстрелов и дефицит квалифицированных кадров. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса Национального банка Украины.
Украинский бизнес вернулся к оптимизму — опрос НБУ
Что повлияло на настроения бизнеса
Общий индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в сентябре вырос до 50,4 с 49,0 в августе. Показатель выше 50 пунктов свидетельствует о том, что положительные ожидания в экономике преобладают над отрицательными.
Положительные факторы, способствовавшие оптимизму:
- Устойчивый потребительский спрос.
- Стабильная ситуация в энергетике.
- Бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры.
- Замедление инфляции и стабильный курс гривны.
Негативные факторы, сдерживающие развитие:
- Усиление интенсивности обстрелов.
- Значительные расходы на восстановление повреждений.
- Дефицит квалифицированных работников.
Лидеры и аутсайдеры: как чувствуют себя различные сектора
Настроения среди предприятий разных отраслей существенно различаются.
- Торговля — главный оптимист. Предприятия торговли седьмой месяц подряд демонстрируют самые высокие ожидания. Секторальный индекс вырос до 54,0. Компании ожидают дальнейшего увеличения товарооборота на фоне высокого спроса.
- Строительство — на нейтральной территории. Строители не ожидают изменений в своей деятельности, хотя их оптимизм несколько охладился по сравнению с августом. Индекс сектора составил ровно 50,0. Компании все еще ожидают роста объемов строительства, но более медленными темпами.
- Промышленность и услуги — улучшают оценки, но остаются в минусе. Промышленники (индекс 49,1) и предприятия сферы услуг (индекс 49,4) все еще настроены пессимистично, однако их оценки значительно улучшились по сравнению с предыдущим месяцем. Они ожидают увеличения объема произведенной продукции и предоставленных услуг.
Источник: Минфин
