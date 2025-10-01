Украинский бизнес вернулся к оптимизму — опрос НБУ

Деловые настроения украинских предприятий в сентябре улучшились, пересекая нейтральную отметку впервые с июля. Бизнес положительно оценил стабильный потребительский спрос и ситуацию на валютном рынке, однако его оптимизм сдерживают усиление обстрелов и дефицит квалифицированных кадров. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса Национального банка Украины.