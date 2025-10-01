Multi от Минфин
1 октября 2025, 17:04

Инвесторы вложили в американские ETF почти $1 трлн в этом году

Инвестиции в биржевые фонды (ETF) в США бьют рекорды: с начала года инвесторы вложили в них более $900 миллиардов. Этот бум может усилиться благодаря новому решению американского регулятора, которое позволит безналогово конвертировать паи традиционных взаимных фондов в акции ETF. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Фото: freepik

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Зеленый свет от регулятора: как миллиарды перетекут в ETF

Главным катализатором для будущего роста рынка ETF может стать недавнее решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор дал предварительное согласие на создание фондов с двойной классовой структурой акций.

Простыми словами, это позволит инвестиционным компаниям добавлять ETF-версию к своим существующим взаимным (паевым) фондам. Самое главное — инвесторы смогут конвертировать свои паи во взаимном фонде в акции ETF без уплаты налога на прирост капитала.

Ранее эта технология была запатентована гигантом Vanguard, но срок действия патента истек в 2023 году, что открыло рынок для всех. Именно налоговые последствия были главным барьером, который удерживал миллиарды долларов в старых, менее эффективных взаимных фондах. Теперь этот барьер исчезает.

Что покупают инвесторы: от классики до биткоина и активных стратегий

Общий объем активов в американских ETF уже достиг рекордных $12,19 трлн. В этом году инвесторы вкладывали средства как в проверенные временем, так и в новейшие инструменты.

  • Классические индексные фонды: Лидерами по привлечению средств остаются фонды, отслеживающие индекс S&P 500: Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Вместе они привлекли почти $140 млрд.
  • Биткойн-ETF: Настоящим хитом стал фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock. Запущенный в начале 2024 года, он стал самым быстрорастущим ETF в истории, привлекая почти $24 млрд.
  • Активные фонды: Набирают популярность стратегии, направленные на снижение волатильности и получение дивидендного дохода. Они используют опционы и другие производные инструменты для достижения конкретных финансовых целей, что особенно актуально для пенсионеров.

Бум активных ETF: кастомизация для клиентов

Когда-то активные фонды были нишевым продуктом, но после упрощения правил их запуска в 2019 году они переживают настоящий бум. В июне 2025 года количество активных ETF впервые превысило количество пассивных.

Хотя на них приходится около 10% от общих активов рынка, они привлекли 37% всех новых средств за первую половину года. Финансовые консультанты все чаще отходят от традиционного портфеля «60% акций / 40% облигаций» в пользу более гибких и кастомизированных решений, которые предлагают активные ETF.

