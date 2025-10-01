Укрпочта представляет почтовую марку серии «Награды Украины» — «Медаль «Защитнику Отечества» (фото)

Укрпочта представляет почтовую марку серии «Награды Украины» — «Медаль «Защитнику Отечества». Новый выпуск — о почете и памяти. О тех, кто без устали стоит на защите страны, и о тех, кто отдал за нее жизнь. Об именах, что навеки с нами.