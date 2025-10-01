Укрпочта представляет почтовую марку серии «Награды Украины» — «Медаль «Защитнику Отечества». Новый выпуск — о почете и памяти. О тех, кто без устали стоит на защите страны, и о тех, кто отдал за нее жизнь. Об именах, что навеки с нами.
Укрпочта представляет почтовую марку серии «Награды Украины» — «Медаль «Защитнику Отечества» (фото)
Подробности
- Тираж — 300 000 экземпляров
- Дизайн — Владимира Тарана
Сегодня купить почтовую марку можно в отделениях, филателистических магазинах и онлайн — на postmark.ukrposhta.ua.
Источник: Минфин
Комментарии