За месяц украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года, а по отношению к августу 2025 года спрос на новые авто вырос на 1%, сообщает Укравтопром.
Автомобильный бум: сентябрь стал самым успешным за последние 12 месяцев
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Лидерство на рынке
Впервые лидерство на рынке завоевала китайская BYD, которая в пять раз превысила свой прошлогодний результат. Ближайшие конкуренты — Toyota и VW.
Топ-10 сентября:
- BYD — 989 ед. (+438% к сентябрю 2024 г.);
- Toyota — 828 ед. (-1%);
- VW — 733 ед. (+118%);
- Renault — 471 ед. (-13%);
- Skoda — 467 ед. (+5%)
- BMW — 366 ед. (-16%)
- Hyundai — 347 ед. (+47%);
- Zeekr — 248 ед. (+103%);
- Mazda — 244 ед. (+17%);
- Honda — 216 ед. (+50%).
Впервые бестселлером луны стал электромобиль VW ID.Unyx.
Всего с начала года в стране было зарегистрировано 52,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,3% меньше, чем в прошлом.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Комментарии