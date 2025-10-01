Multi от Минфин
українська
1 октября 2025, 14:41 Читати українською

россия блокирует продажу Raiffeisen Bank

Очередная попытка австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) продать свою дочернюю компанию в россии провалилась. Власти рф заблокировали сделку, поскольку стремятся сохранить банк как один из последних финансовых мостов с Западом, необходимый для получения платежей за экспорт газа. Об этом сообщает агентство Reuters 1 октября со ссылкой на два информированных источника.

Очередная попытка австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) продать свою дочернюю компанию в россии провалилась.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Страх санкций и сохранение «шлюза»

Raiffeisen Bank — крупнейший западный кредитор в России, который до сих пор не попал под санкции, изолировавшие его местных конкурентов. Это делает его критически важным для международных торговых расчетов Кремля.

По данным источников, российские чиновники выступили против продажи доли в банке по двум основным причинам:

  • Сохранение канала платежей: Власти рф хотят и в дальнейшем использовать RBI в качестве «шлюза» для денежных переводов с Европой.
  • Страх вторичных санкций: В Кремле опасаются, что если российский покупатель приобретет долю в банке, Запад может наложить санкции на всю австрийскую группу RBI. Это приведет к полному закрытию этого финансового канала.

Ловушка для Raiffeisen: миллиарды прибыли и давление Запада

Для самого Raiffeisen ситуация превратилась в ловушку. С одной стороны, банк находится под огромным давлением со стороны США, ЕС и Украины, которые требуют свернуть деятельность в россии, финансирующей военную машину.

С другой стороны, в российском подразделении «застряло» около €7 миллиардов прибыли, которые банк не может вывести из-за установленных москвой ограничений. Продажа доли в бизнесе была одной из попыток разблокировать эти средства.

В пресс-службе RBI подтвердили, что ведут переговоры о продаже, но отметили, что любая сделка требует одобрения российских властей, и сроки назвать невозможно.

Роль в газовых платежах: трубопровод TurkStream

Особое значение Raiffeisen Bank имеет для российского газового экспорта. По данным источников, именно этот банк обрабатывает платежи за газ, поставляемый по трубопроводу TurkStream — единственному маршруту, оставшемуся у «Газпрома» для поставок газа в Европу (кроме транзита через Украину).

За первые восемь месяцев этого года по этому маршруту было поставлено газа на сумму около $3,8 миллиарда. Таким образом, RBI остается ключевым звеном в энергетической торговле между Россией и некоторыми европейскими странами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Rodion21, Rusing и 13 незарегистрированных посетителей.
