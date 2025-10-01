Multi от Минфин
українська
1 октября 2025, 14:12

Китайские банки не хотят размещать облигаций российских компаний

Планы российских компаний выйти на обширный китайский долговой рынок за дешевым финансированием фактически буксуют: китайские банки и инвесторы обходят их стороной из-за опасений западных санкций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Планы российских компаний выйти на обширный китайский долговой рынок за дешевым финансированием фактически буксуют: китайские банки и инвесторы обходят их стороной из-за опасений западных санкций.

Детали

Эта дилемма обнажает проблемы, с которыми сталкиваются российские компании при попытке привлечь капитал даже в стране, которая поддерживала их как союзник после начала вторжения рф в Украину более трех лет назад.

Также это испытание для Пекина, который заключил так называемое партнерство «без ограничений» с россией и одновременно стремится заключить торговую сделку с Вашингтоном.

Крупнейшие российские компании, включая госкорпорацию «Росатом» и газовый концерн «Газпром», рассматривают возможность размещения номинированных в юанях «панда-облигаций», сообщило Reuters в прошлом месяце, ссылаясь на источники в компаниях.

Однако китайские банкиры и инвесторы отметили, что в ближайшее время выпуска таких облигаций российскими эмитентами не предвидятся. Регуляторы и банки остерегаются рисков вторичных санкций, пояснил один из источников.

Представитель китайской фондовой биржи сказал, что ему неизвестно о каких-либо конкретных планах выпуска облигаций российскими компаниями, и несколько инвесторов на рынке облигаций в Китае сообщили, что отнеслись бы настороженно к покупке такого долга из-за геополитических рисков.

Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
