Berkshire Hathaway Баффета покупает OxyChem за $10 млрд

Холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффета собирается купить нефтехимическое подразделение компании Occidental Petroleum — OxyChem, которое является одним из крупнейших в мире производителей химикатов. Стоимость сделки составит около $10 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Детали

Это будет крупнейшее приобретение Berkshire Hathaway с 2022 года, когда она купила страховую группу Alleghany за $11,6 млрд.

Переговоры находятся на завершающей стадии и могут закончиться в течение нескольких дней.

Продажа OxyChem является частью стратегии Occidental по уменьшению большого долга, который она накопила в связи с приобретением нефтегазовых компаний Anadarko в 2019 году ($55 млрд) и CrownRock в 2023 году ($12 млрд).

Баффетт является крупнейшим акционером Occidental, владея 26,9% ее акций, именно он помогал финансировать сделку с Anadarko в 2019 году, инвестировав $10 млрд.