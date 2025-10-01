Компания OpenAI представила Sora 2 — обновленную версию своей модели искусственного интеллекта для генерации видео, которая теперь способна создавать реалистичное звуковое сопровождение. Новая модель исправляет ключевые недостатки предшественницы и является прямым ответом на разработки конкурентов, в частности Google. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
OpenAI наносит ответный удар Google: модель Sora 2 теперь генерирует видео со звуком
Что нового в Sora 2: звук, физика и интеграция людей
Обновленная модель получила ряд ключевых улучшений, приближающих сгенерированные видео к реальным.
- Синхронизация аудио: в отличие от первой версии, Sora 2 может генерировать полноценное звуковое сопровождение — от диалогов до фоновых шумов, гармонично сочетая его с видеорядом.
- Реалистичная физика: устранены проблемы с деформацией объектов и нелогичными движениями. Теперь модель может точно воспроизводить сложные действия, например, спортивные трюки, в соответствии с законами физики.
- Функция «камео»: Пользователи могут интегрировать в сгенерированные сцены реальных людей. Для этого достаточно предоставить короткую видео- или аудиозапись, после чего модель может добавить человека в любой ролик, сохранив его голос и естественность движений.
Мобильное приложение и доступ: как попробовать
Вместе с новой моделью OpenAI запустила мобильное приложение Sora для iOS. Оно позволяет создавать, редактировать и распространять видео непосредственно со смартфона и содержит инструменты для защиты контента, в частности возрастные ограничения.
В настоящее время доступ к приложению ограничен:
- Оно работает только в США и Канаде.
- Попасть можно только по приглашениям (каждый приглашенный может пригласить еще четырех человек).
Информации о версии для Android пока нет.
На старте Sora 2 будет бесплатной, но с определенными лимитами. Подписчики ChatGPT Pro получат доступ к расширенной экспериментальной версии Sora 2 Pro.
Конкуренция с Google: догнать и перегнать
Первая версия Sora, представленная в декабре 2024 года, впечатляла качеством изображения, но была «немой». Это стало ее главным недостатком на фоне конкурента — модели Veo 3 от Google, которая уже тогда умела создавать видео с синхронизированным звуком.
Запуск Sora 2 с аудиогенерацией является стратегическим шагом OpenAI, направленным на то, чтобы не отстать в этой технологической гонке и предложить пользователям полноценный инструмент для создания кинематографического контента.
