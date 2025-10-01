Multi от Минфин
1 октября 2025, 12:25

OpenAI наносит ответный удар Google: модель Sora 2 теперь генерирует видео со звуком

Компания OpenAI представила Sora 2 — обновленную версию своей модели искусственного интеллекта для генерации видео, которая теперь способна создавать реалистичное звуковое сопровождение. Новая модель исправляет ключевые недостатки предшественницы и является прямым ответом на разработки конкурентов, в частности Google. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Компания OpenAI представила Sora 2 — обновленную версию своей модели искусственного интеллекта для генерации видео, которая теперь способна создавать реалистичное звуковое сопровождение.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что нового в Sora 2: звук, физика и интеграция людей

Обновленная модель получила ряд ключевых улучшений, приближающих сгенерированные видео к реальным.

  • Синхронизация аудио: в отличие от первой версии, Sora 2 может генерировать полноценное звуковое сопровождение — от диалогов до фоновых шумов, гармонично сочетая его с видеорядом.
  • Реалистичная физика: устранены проблемы с деформацией объектов и нелогичными движениями. Теперь модель может точно воспроизводить сложные действия, например, спортивные трюки, в соответствии с законами физики.
  • Функция «камео»: Пользователи могут интегрировать в сгенерированные сцены реальных людей. Для этого достаточно предоставить короткую видео- или аудиозапись, после чего модель может добавить человека в любой ролик, сохранив его голос и естественность движений.

Мобильное приложение и доступ: как попробовать

Вместе с новой моделью OpenAI запустила мобильное приложение Sora для iOS. Оно позволяет создавать, редактировать и распространять видео непосредственно со смартфона и содержит инструменты для защиты контента, в частности возрастные ограничения.

В настоящее время доступ к приложению ограничен:

  • Оно работает только в США и Канаде.
  • Попасть можно только по приглашениям (каждый приглашенный может пригласить еще четырех человек).

Информации о версии для Android пока нет.

На старте Sora 2 будет бесплатной, но с определенными лимитами. Подписчики ChatGPT Pro получат доступ к расширенной экспериментальной версии Sora 2 Pro.

Конкуренция с Google: догнать и перегнать

Первая версия Sora, представленная в декабре 2024 года, впечатляла качеством изображения, но была «немой». Это стало ее главным недостатком на фоне конкурента — модели Veo 3 от Google, которая уже тогда умела создавать видео с синхронизированным звуком.

Запуск Sora 2 с аудиогенерацией является стратегическим шагом OpenAI, направленным на то, чтобы не отстать в этой технологической гонке и предложить пользователям полноценный инструмент для создания кинематографического контента.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментарии

