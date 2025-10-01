Украинские дроны вызвали рекордный кризис: в россии остановилось почти 40% нефтепереработки

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) вызвали беспрецедентный кризис на топливном рынке России. По состоянию на конец сентября, в стране простаивало 38% мощностей по первичной переработке нефти, что является историческим рекордом. Большинство остановок является прямым следствием ударов дронов. Об этом сообщает российское издание РБК.

Масштабы кризиса: рекордные показатели

Нынешний уровень простоя нефтеперерабатывающих мощностей является абсолютно беспрецедентным для России. Объем в 338 тысяч тонн в сутки, который не работает, значительно превышает все предыдущие антирекорды:

Август 2025 года: 206 тысяч тонн в сутки;

Май 2022 года: 196 тысяч тонн в сутки;

Май 2020 года: 164 тысячи тонн в сутки.

Совокупный объем мощностей, доступных для производства топлива, упал на 6% в августе и еще на 18% в сентябре.

Последствия ударов: четверть нефтепереработки выведена из строя

По подсчетам аналитиков, около 70% всех нынешних простоев являются результатом атак украинских беспилотников. Удары дронов, которые с начала августа поразили более двух десятков крупных НПЗ, вывели из строя примерно четверть всей российской нефтепереработки, или около 236 тысяч тонн мощностей в сутки.

Только в сентябре после атак остановились еще четыре крупных завода, среди которых:

«Кинеф» в Ленинградской области (второй по мощности в РФ) — остановился 14 сентября.

Рязанский НПЗ «Роснефти» (входит в топ-5) — остановился 5 сентября.

Новокуйбышевский НПЗ — остановился 20 сентября.

Астраханский ГПЗ «Газпрома» — остановился 22 сентября.

Дефицит топлива и проблемы с ремонтом

Остановка заводов уже привела к ощутимым последствиям на внутреннем рынке. По данным российского издания «Коммерсант», производство бензина в сентябре сократилось на 1 млн тонн, а его дефицит достиг 20% от объема потребления.

Ситуацию осложняют международные санкции. Российские нефтяные компании мало что могут сделать для исправления ситуации. Ремонт поврежденных установок может длиться месяцами, поскольку санкции запрещают поставки западного оборудования, на котором базировалась модернизация российских НПЗ. Заменить его китайскими аналогами быстро невозможно.