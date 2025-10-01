Оккупированная российскими войсками Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) седьмой день без внешнего питания, и это критическая ситуация, заявил во вторник, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский.
Ситуация критическая: Запорожская АЭС седьмой день без внешнего питания
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что происходит на ЗАЭС
«Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайно. Генераторы и станция не рассчитаны на такое, никогда не работали в таком режиме и так долго, и уже у нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя».
По его данным, ремонту линий электросети до станции и восстановлению базовой безопасности препятствуют обстрелы российских войск.
«И это угроза для всех абсолютно. Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что сейчас делает россия. И правильно, чтобы мир не молчал», — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что поручил министерству энергетики Украины вместе с министерством иностранных дел «привлечь внимание мира максимально к этой ситуации».
Также Зеленский сообщил, что обсудил ситуацию, сложившуюся на ЗАЭС с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем.
«Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия. Рассчитываем на ответное реагирование», — отметил он.
Комментарии - 1