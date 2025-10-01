Где зарабатывают больше всего в Украине и как изменилась средняя зарплата

Средняя зарплата в Украине в августе 2025 составила 25 911 гривен. Однако в регионах уровень заработков значительно отличается — от 18,5 тысячи до почти 40 тысяч гривен. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Где самые большие зарплаты

Самые высокие зарплаты получают в Киеве — 39 535 гривен, что составляет 153% от среднего уровня по стране.

В Луганской области средний заработок достигает 32541 гривны, а в Днепропетровской — 26779 гривен.

Также выше среднего уровня зарплаты в Киевской области — 25 963 гривны.

Где зарплаты ниже среднего

В ряде областей средние зарплаты меньше общеукраинского показателя. В Запорожской области это 24 681 гривна, в Донецкой — 24 187 гривен, во Львовской — 23 436 гривен.

Меньше 23 тысяч гривен получают в Николаевской, Херсонской, Полтавской и Ровенской областях.

Самые низкие зарплаты в Украине

Меньше всего зарабатывают в Черновицкой области — 18 451 гривна, что составляет всего 71% от среднего уровня. В Кировоградской средний заработок составляет 18 778 гривен, в Тернопольской — 19 837 гривен.

В регионы с низкими доходами также входят Ивано-Франковская, Черниговская и Житомирская области.