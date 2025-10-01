Бизнес с начала года пополнил бюджет на 949,8 млрд грн

За январь-сентябрь в общий фонд государственного бюджета поступило 949,8 млрд грн налоговых платежей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это почти 187,7 млрд грн (+24,6%). Налогоплательщикам на счета возмещено 131,2 млрд грн НДС. Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

Наполнение бюджета

«9 месяцев наполнения бюджета — это устойчивость, несмотря на вызовы. Благодарна бизнесу за вклад в финансовую устойчивость государства. Благодаря несокрушимости, активности и сознанию налогоплательщиков ГНС удалось выполнить план поступлений в январе — сентябре на 108,1%», — подчеркнула она.

План сентября ГНС выполнила на 100,6%. В общей сложности в бюджет поступило 81,5 млрд грн. По сравнению с сентябрем 2024 года это больше на 14,8 млрд грн (+22,2%).

Поступления налогов и сборов, контролируемых ГНС:

налог на доходы физлиц — 30,0 млрд грн;

налог на прибыль предприятий — 7,8 млрд грн;

собран НДС — 40,1 млрд грн;

возмещение НДС — 15,0 млрд грн;

акцизный налог — 12,9 млрд грн;

рента — 4,4 млрд грн;

другие поступления — 1,3 млрд. гривен.

«Держим темп несмотря на объективные сложности из-за разрушения врагом логистических цепей, постоянные атаки на предприятия. Ведь уплаченные налоги — это обороноспособность государства», — добавила Карнаух.