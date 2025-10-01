Экспорт ИТ-услуг в августе 2025 года уменьшился и составил $540 миллионов

В августе объем IT-экспорта уменьшился на 2,7% и составил $540 миллионов. Украинской экономике это принесло на $15 миллионов меньше по сравнению с июлем. Об этом сообщает Львовский кластер со ссылкой на данные НБУ .

Как изменился экспорт ИТ-услуг

В то же время эти показатели на 6,5% или $33 миллиона больше по сравнению с августом 2024 года.

В целом за 8 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составила 4,3 миллиарда долларов. Это на 1,1% больше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $46 миллионов.

«Несмотря на вызовы полномасштабной войны, украинская техиндустрия продолжает демонстрировать поразительную устойчивость. Об этом свидетельствуют результаты IT Arena — главного технологического события Украины. Мы объединили наибольшее количество участников за все годы конференции — 6 450 гостей из почти 40 стран мира. Competition — достиг рекордных $15 000 000. Это свидетельствует об интересе глобальных инвесторов к украинским технологическим продуктам.

Конечно, ситуация на рынке повлияла на процент корректировки зарплатных бюджетов. Поэтому для того чтобы оставаться стабильными, компаниям важно оставаться финансово эффективными. Именно об этом мы говорили во время одного из митапов в рамках IT Arena 2025 в круге HRD, C&B, Total Rewards, Employer Branding и C-level. Среди основных вызовов, с которыми сталкиваются компании, — трудности с адаптацией вознаграждений релокированных специалистов, неравномерные просмотры для неделивери должностей. Справиться с ними помогает надежная зарплатная аналитика, как IT Research: Salary Report. Сейчас наша исследовательская команда готовит осеннюю редакцию B2B-отчета. Он пригодится компаниям при формировании бюджетных политик и правильной балансировке рисков", — отмечает Степан Веселовский, CEO Львовского И Т Кластера .