Минфин разместил ОВГЗ на 14,5 миллиарда гривен. Что предлагали инвестору

Министерство финансов 30 сентября 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 14,5 миллиарда гривен в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Что предлагали инвестору

Инвесторам было предложено гривневые ОВГЗ: 1,8 млрд грн под 16,35% с погашением через 1,1 года, 3,5 млрд грн под 17,10% с погашением через 1,7 года и 2,9 млрд грн под 17,80% с погашением через 3,2 года.

Были также предложены облигации, номинированные в долларах: 153 млн дол. под 4,06% с погашением спустя 1,5 года.

Напомним

В сентябре уже удалось мобилизовать 52,5 млрд грн через ОВГЗ, с начала 2025 года — 408,5 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 1,8 трлн.

Все привлеченные средства направляются на поддержку Вооруженных Сил Украины и финансовую устойчивость государства.