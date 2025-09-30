Эпоха перемен в Spotify: основатель Даниэль Эк покидает пост CEO после 20 лет

Основатель и бессменный руководитель Spotify Даниэль Эк объявил, что покинет пост генерального директора в январе 2026 года, завершая 20-летний этап управления компанией. Он перейдет на новую должность исполнительного председателя совета директоров, а оперативное руководство музыкальным стриминговым гигантом возьмут на себя два сопрезидента. Об этом говорится в официальном сообщении компании от 30 сентября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Кто возглавит Spotify: модель двойного руководства

После ухода Даниэля Эка с поста CEO, компанию возглавят Алекс Норстрём и Густав Седерстрём в роли со-генеральных директоров. Оба являются ветеранами Spotify с более чем 15-летним опытом работы.

Алекс Норстрём сейчас отвечает за бизнес-направление.

Густав Седерстрём руководит разработкой продуктов и технологий.

Сам Эк не уходит из дела полностью. В качестве исполнительного председателя совета директоров он планирует сосредоточиться на долгосрочной стратегии, инвестициях и взаимодействии с регулирующими органами, оставаясь глубоко вовлеченным в жизнь компании.

Новый фокус Эка: от музыки к оборонным технологиям

Одной из причин смены роли является желание Даниэля Эка уделять больше внимания своим сторонним проектам. Его инвестиционная компания Prima Materia активно вкладывает средства в европейские технологические стартапы.

Наиболее резонансной стала инвестиция в 2024 году, когда Prima Materia вложила €600 млн в немецкого производителя оборонных дронов Helsing. После этого Эк занял должность председателя совета директоров в этой компании. Свое решение он объяснил тем, что будущее современных военных конфликтов будет определяться искусственным интеллектом и автономными системами.

Цена инвестиций: бойкот от музыкантов

Инвестиции основателя Spotify в военные технологии вызвали волну критики и привели к бойкоту со стороны некоторых музыкантов. Ряд групп выразили протест, удалив свои каталоги с платформы.

Среди них — King Gizzard & the Lizard Wizard, Massive Attack, Godspeed You! Black Emperor и Deerhoof. Участники последней группы заявили, что не хотят, чтобы их музыка косвенно поддерживала разработку боевых технологий.