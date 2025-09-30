Доллар и евро падают на межбанк. Курс европейской валюты во вторник, 30 сентября, просел на 23 копейки. Об этом свидетельствуют данные «Минфина».
Евро подешевело на межбанке во вторник
|
Открытие 30 сентября
|
Закрытие 30 сентября
|
Изменения
|
41,25/41,28
|
41,08/41,17
|
17/14
|
48,43/48,45
|
48,20/48,23
|
23/22
Официальный курс: доллар — 41,14 грн, евро — 48,30 грн.
Средний курс в банках: 41,10−41,50 грн/доллар, 48,17−48,80 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,20−41,30, евро — 48,60−48,78 грн.
Источник: Минфин
