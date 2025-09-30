Эксперты ожидают дальнейшего снижения ставок ФРС

Федеральная резервная система США (ФРС) снизила ключевую процентную ставку на 0,25% и дала понять, что готова к дальнейшему смягчению монетарной политики. В ответ на это ведущие инвестиционные банки, включая Standard Chartered и BofA, заявили, что ожидают еще два аналогичных снижения до конца года из-за ухудшения ситуации на рынке труда. Об этом сообщает Reuters 30 сентября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Сигнал от главы ФРС: рынок труда в приоритете

После двухдневного заседания глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции четко обозначил новый приоритет регулятора. По его словам, главное внимание он и его коллеги теперь уделяют «охлаждению» рынка труда в США.

Это важный сигнал для рынков, который свидетельствует о том, что центральный банк больше обеспокоен рисками замедления экономики и роста безработицы, чем инфляцией. Именно поэтому аналитики расценили его слова как намек на дальнейшее снижение стоимости кредитования для стимулирования экономической активности.

ФРС может остаться без данных

Ситуацию осложняет вероятное частичное прекращение работы правительства США («шатдаун»), которое надвигается на страну. В понедельник Министерство труда США предупредило, что в случае «шатдауна» публикация ключевых экономических данных будет приостановлена.

Это создает серьезную проблему для ФРС и инвесторов. В частности, может быть отложена публикация пятничного отчета о занятости — одного из важнейших показателей, на который ориентируется центральный банк при принятии решений. Без этих данных ФРС фактически будет действовать «вслепую», что может заставить инвесторов занимать более защитные позиции и усилить волатильность на рынках.

Прогнозы аналитиков: когда ждать следующих шагов

Большинство крупных брокерских компаний сходятся во мнении, что ФРС продолжит снижать ставки.

Standard Chartered присоединился к консенсусу, прогнозируя еще два снижения ставки в этом году.

BofA Global Research не ожидает снижения на ближайшем заседании, но предупреждает, что если данные о рынке труда окажутся хуже прогнозов, следующий шаг могут перенести на октябрь.

Почему это важно

Решение ФРС по процентной ставке — это главная финансовая новость для всего мира, а не только для США. Снижение ставки означает «более дешевые деньги»: кредиты для бизнеса и потребителей становятся более доступными, что стимулирует экономику.

Для глобальных рынков это означает потенциальное ослабление доллара США и изменение направлений движения капитала, поскольку инвесторы будут искать более высокую доходность в других странах.