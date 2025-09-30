Доллар и евро падают: НБУ установил курсы валют на среду

Нацбанк установил курсы гривны к иностранным валютам на среду, 1 октября. Согласно данным на сайте НБУ, доллар и евро подешевели.

На среду НБУ установил такой курс доллара: 41,1420 грн. Это на 18 копеек меньше, чем во вторник (41,3176).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 48,3028, что на 14 копеек меньше, чем во вторник (48,4408).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на среду установил такой курс польского злотого: 11,3457 (во вторник курс был 11,3111).

