Еврокомиссия одобрила покупку Versace модным домом Prada за $1,4 млрд

Европейская комиссия, главный антимонопольный регулятор Евросоюза, одобрила сделку, в рамках которой итальянский дом моды Prada приобретает бренд Versace у Capri Holdings.
«Комиссия пришла к выводу, что указанная сделка не вызывает опасений в плане конкуренции, учитывая ограниченное положение компаний на рынке в результате предлагаемого слияния. Заявленная сделка была рассмотрена в рамках упрощенной процедуры проверки слияний», — говорится в пресс-релизе ЕК.
Предыстория
Сделка была объявлена в апреле, ее закрытие ожидается во втором полугодии текущего года. Стоимость Versace была оценена в $1,375 млрд.
Capri, которой также принадлежат бренды Michael Kors и Jimmy Choo, приобрела Versace в 2018 году за 1,8 млрд евро.
Акции Capri прибавляют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов во вторник.
