Visa начинает использовать стейблкоины для международных расчетов

Платежный гигант Visa объявил о запуске пилотной программы, которая позволит бизнесу использовать стейблкоины для финансирования международных платежей вместо традиционных валют. Этот шаг свидетельствует о растущем признании цифровых активов в традиционной финансовой системе и может существенно ускорить трансграничные расчеты. Об этом сообщает Reuters 30 сентября.

Как это будет работать и что изменилось

Пилотный проект позволит банкам, компаниям по денежным переводам и другим финансовым учреждениям предварительно пополнять свои счета стейблкоинами вместо того, чтобы держать депозиты в различных национальных валютах. Это может ускорить международные транзакции и высвободить значительные объемы капитала, которые компании вынуждены «замораживать» по всему миру для покрытия местных выплат.

Ключевым толчком для этой инициативы стало принятие в США закона «Genius Act», который установил четкие правила для эмитентов стейблкоинов.

«Закон „Genius Act“ изменил все. Он сделал все гораздо более легитимным. До появления этой регуляторной четкости все крупные учреждения колебались», — отметил в интервью Reuters Марк Нельсен, руководитель отдела коммерческих решений Visa.

Преимущества для бизнеса: скорость и свободный капитал

Главная цель инициативы — решить одну из ключевых проблем международной торговли: медленные и дорогие трансграничные платежи. Использование стейблкоинов в глобальной сети Visa может предложить бизнесу два основных преимущества:

Скорость: Расчеты на блокчейне могут происходить почти мгновенно, 24/7, в отличие от традиционных банковских переводов, которые зависят от часов работы банков и могут занимать несколько дней.

Эффективность капитала: Компаниям больше не нужно будет держать большие суммы в разных валютах на счетах в разных странах, что высвободит средства для инвестиций и операционной деятельности.

Угроза для банков или новый инструмент?

Распространение стейблкоинов вызывает беспокойство у некоторых участников финансового рынка, в частности у региональных банков, которые могут потерять часть доходов от международных переводов.

Однако Visa выбирает путь сотрудничества, а не конкуренции. Компания не создает новую платежную систему с нуля, а интегрирует технологию стейблкоинов в свою уже существующую глобальную инфраструктуру, которой доверяют миллионы компаний.

Что такое стейблкоины: цифровые доллары на блокчейне

Стейблкоин (например, USDC или USDT) — это цифровой аналог доллара, который можно мгновенно и дешево передавать через блокчейн без посредничества банков. Именно эта стабильность делает их идеальным инструментом для платежей и расчетов.