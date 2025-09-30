Multi от Минфин
30 сентября 2025, 11:59 Читати українською

Мировые M&A-соглашения превысили $1 трлн в третьем квартале — FT

Глобальный рынок слияний и поглощений (M&A) в третьем квартале превысил отметку $1 трлн на фоне рекордного количества мегасоглашений, включая $55-миллиардный выкуп Electronic Arts. Об этом пишет Forbes со ссылкой на FT.

Глобальный рынок слияний и поглощений (M&A) в третьем квартале превысил отметку $1 трлн на фоне рекордного количества мегасоглашений, включая $55-миллиардный выкуп Electronic Arts.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Наибольшие поглощения

Среди крупнейших сделок лета — поглощение Union Pacific компании Norfolk Southern за $85 млрд, слияние Anglo American с Teck на $50 млрд и приобретение CyberArk компанией Palo Networks за $25 млрд.

В общей сложности за девять месяцев 2025 года заключено 47 сделок со стоимостью более $10 млрд — самый большой показатель с момента, когда Лондонская биржа начала вести подсчеты.

Эксперты говорят, что рынок вошел в фазу, когда возможно становится то, что раньше казалось невероятным.

«M&A сейчас в огне, и вряд ли это изменится в ближайшее время», — отметил Джейкоб Клинг, сопредседатель практики M&A в юрфирме Wachtell Lipton.

По словам банкиров, активность стимулирует сочетание факторов: от изменения антимонопольного подхода к уверенности топ-менеджеров в благоприятной рыночной среде.

В целом мировой рынок M&A в этом году достиг $3,1 трлн — на 35% больше, чем в прошлом, и может стать самым успешным с 2021-го.

Инвестиционные банки фиксируют рекордные доходы: с начала года они заработали $95,4 млрд комиссионных, что является вторым высоким показателем в истории.

Только Bank of America может получить до $130 млн гонорара за консультирование сделки Norfolk Southern — более чем рекордные $123 млн, которые JPMorgan Chase заработал на продаже Allergan компании AbbVie в 2019 году.

В 2025 г. глобальная экономика, вероятно, находится в фазе восстановления или стабильного роста после неопределенности предыдущих лет, вызванной пандемией, геополитическими конфликтами и инфляционным давлением.

Рост объема M&A до $3,1 трлн за девять месяцев (на 35% больше, чем в 2024 году) свидетельствует о высокой уверенности компаний в благоприятных экономических условиях. Это может быть связано со следующими факторами:

  • Смена антимонопольного регулирования. Смягчение регуляторных ограничений в ключевых странах, таких как США или ЕС, могло облегчить заключение крупных соглашений.
  • Низкие процентные ставки или доступ к капиталу. Благоприятные условия финансирования позволяют компаниям привлекать денежные средства для крупных транзакций.
  • Технологический прогресс и конкуренция Рост сделок в технологическом секторе (например, покупка CyberArk компанией Palo Networks за $25 млрд) отражает стремление компаний укрепить позиции в таких областях, как кибербезопасность, искусственный интеллект и облачные технологии.
  • Глобализация и консолидация. Сделки, такие как поглощение Union Pacific компанией Norfolk Southern ($85 млрд), указывают на стремление компаний к консолидации в традиционных секторах, таких как транспорт и логистика, для повышения эффективности и экономии на масштабе.

Украинский рынок M&A в первом полугодии 2025 показал уверенный рост, несмотря на военные риски и скромные экономические прогнозы.

Источник: Минфин
