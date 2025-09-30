ЕС выделит Украине 2 млрд евро на производство дронов

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о договоренности с Украиной о направлении 2 миллиардов евро на производство дронов. Об этом сообщает Укринформ .

Подробности

«Если мы и дальше считаем, что Украина — это наша первая линия обороны, мы должны усилить военную помощь Украине. Поэтому конкретно мы договорились с Украиной, что на дроны сейчас будет потрачено в общей сложности 2 миллиарда евро. Это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. И, конечно, это также позволит ЕС извлечь пользу из этой технологии», — сказала фон дер Ляен.

По ее словам, Европа должна «дать сильный и единственный ответ на вторжение российских дронов на наши границы».

«Именно поэтому мы предложим немедленные меры по созданию „стены дронов“ в рамках инициативы Eastern Flank Watch. Мы должны двигаться вперед вместе с Украиной и НАТО», — добавила президент Еврокомиссии.