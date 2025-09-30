Швейцария предлагает перенести производство золота в США в обмен на понижение пошлин

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 сентября 2025, 10:13 Читати українською

Швейцария предлагает перенести производство золота в США в обмен на понижение пошлин

Швейцария предложила перенести часть своих мощностей по переработке золота в США, чтобы убедить администрацию президента Дональда Трампа снизить 39% пошлины, введенные в прошлом месяце. Об этом пишет Bloomberg.

Швейцария предложила перенести часть своих мощностей по переработке золота в США, чтобы убедить администрацию президента Дональда Трампа снизить 39% пошлины, введенные в прошлом месяце.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Швейцарские власти рассматривают уступки Штатам в разных секторах, от энергетики до сельского хозяйства, после того как предыдущая попытка президентки Карин Келлер-Зуттер противостоять Дональду Трампу провалилась.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, в предложении, сделанном министру финансов Скотту Бессенту и торговому представителю Джеймисону Гриру, говорится, что швейцарские переработчики переместят свою наименее прибыльную деятельность в США.

Это предполагает переплавку слитков золота, торгуемых в Лондоне, и их перековку в меньшие слитки, популярные в Нью-Йорке. Люди, которые рассказали об этом, пожелали остаться неназванными, поскольку переговоры конфиденциальны.

Министерство финансов США не отреагировало на запрос агентства о комментарии.

Читайте: Золотые резервы США превысили $1 триллион

Правительство Швейцарии отказалось комментировать ситуацию в золотодобывающей отрасли, но заявило, что «оптимизировало свое предложение США, чтобы достичь скорейшего соглашения».

«Дипломатические и политические обмены будут продолжаться с целью достижения скорейшего снижения дополнительных пошлин», — говорится в заявлении швейцарского правительства.

Торговля золотом из США обычно достаточно сбалансирована, однако это изменилось, когда в первом квартале возник большой профицит. Из-за опасений по поводу возможных пошлин на золото со стороны Трампа трейдеры воспользовались возможностью заработать.

Швейцарский экспорт в США обвалился уже за первый месяц действия 39%-й пошлины, которая является самой высокой среди развитых стран. Продажи иностранных товаров в Америку (за исключением золота) в августе снизились на 22% по сравнению с июлем. Это включает в себя значительное сокращение экспорта часов. Импорт из США в Швейцарию остался стабильным.

Дефицит торговли США со Швейцарией сократился примерно на треть — до 2,06 млрд франков ($2,6 млрд) по сравнению с 2,93 млрд франков в прошлом месяце. Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных швейцарской таможни, августовский показатель стал вторым самым низким с 2020 года.

Экспорт золота в США пострадал еще более заметно, упав на 99% по сравнению с июлем — до 0,3 тонны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
30 сентября 2025, 11:15
#
Виробництво золота? Підкажіть, з чого ВИРОБЛЯЄТЬСЯ золото? Золото не виріб, а матеріал. Вироби виробляються, а матеріали видобуваються, або переробляються.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами