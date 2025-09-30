Швейцария предлагает перенести производство золота в США в обмен на понижение пошлин

Швейцария предложила перенести часть своих мощностей по переработке золота в США, чтобы убедить администрацию президента Дональда Трампа снизить 39% пошлины, введенные в прошлом месяце. Об этом пишет Bloomberg.

Что известно

Швейцарские власти рассматривают уступки Штатам в разных секторах, от энергетики до сельского хозяйства, после того как предыдущая попытка президентки Карин Келлер-Зуттер противостоять Дональду Трампу провалилась.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, в предложении, сделанном министру финансов Скотту Бессенту и торговому представителю Джеймисону Гриру, говорится, что швейцарские переработчики переместят свою наименее прибыльную деятельность в США.

Это предполагает переплавку слитков золота, торгуемых в Лондоне, и их перековку в меньшие слитки, популярные в Нью-Йорке. Люди, которые рассказали об этом, пожелали остаться неназванными, поскольку переговоры конфиденциальны.

Министерство финансов США не отреагировало на запрос агентства о комментарии.

Правительство Швейцарии отказалось комментировать ситуацию в золотодобывающей отрасли, но заявило, что «оптимизировало свое предложение США, чтобы достичь скорейшего соглашения».

«Дипломатические и политические обмены будут продолжаться с целью достижения скорейшего снижения дополнительных пошлин», — говорится в заявлении швейцарского правительства.

Торговля золотом из США обычно достаточно сбалансирована, однако это изменилось, когда в первом квартале возник большой профицит. Из-за опасений по поводу возможных пошлин на золото со стороны Трампа трейдеры воспользовались возможностью заработать.

Швейцарский экспорт в США обвалился уже за первый месяц действия 39%-й пошлины, которая является самой высокой среди развитых стран. Продажи иностранных товаров в Америку (за исключением золота) в августе снизились на 22% по сравнению с июлем. Это включает в себя значительное сокращение экспорта часов. Импорт из США в Швейцарию остался стабильным.

Дефицит торговли США со Швейцарией сократился примерно на треть — до 2,06 млрд франков ($2,6 млрд) по сравнению с 2,93 млрд франков в прошлом месяце. Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных швейцарской таможни, августовский показатель стал вторым самым низким с 2020 года.

Экспорт золота в США пострадал еще более заметно, упав на 99% по сравнению с июлем — до 0,3 тонны.