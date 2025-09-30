Трамп анонсировал 100% пошлины на кинофильмы и мебель

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины на зарубежные кинофильмы и мебель. Об этом он написал в соцсети Truth Social 29 сентября.

Что известно

Трамп заявил, что введет пошлины в размере 100% на любые кинофильмы, снятые за пределами США.

Позже Трамп пообещал «установить значительные пошлины для любых стран, производящих мебель не на американской территории».

Президент объяснил эти решения «полной потерей» этих отраслей для экономики США в пользу других стран. Трамп возложил ответственность за это на губернаторов штатов Калифорния и Северная Каролина.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения тарифов на электронные устройства в зависимости от количества чипов в них, стремясь привлечь большее производство в США.