Золотые резервы США превысили $1 триллион

Из-за новых исторических максимумов золота, поднявшегося выше $3824,50 за унцию 29 сентября, золотые резервы Казначейства США впервые превысили $1 триллион. Эта сумма более чем в 90 раз превышает указанную в официальном балансе правительства стоимость. Об этом пишет Вloomberg.

Запас золота в США

Самый большой в мире запас золота пересек эту отметку после роста цены на 45% в текущем году. Однако его официальная стоимость, основанная на цене $42,22 за унцию, установленную Конгрессом в 1973 году, составляет лишь немногим более $11 миллиардов.

Какая причина роста

В этом году цены на золотые слитки били рекорд за рекордом. Инвесторы активно ищут безопасные активы из-за торговых войн, геополитической напряженности и растущей обеспокоенности потенциального кризиса государственного финансирования в США. Дополнительно рост был подпит притоком средств в биржевые фонды и восстановлением ставок на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

В отличие от большинства стран золото США хранится непосредственно правительством, а не центральным банком. Обновление стоимости резервов до сегодняшних цен освободило бы примерно $990 миллиардов в казну Казначейства.

Эта сумма могла бы покрыть примерно половину общего дефицита бюджета США в размере $1,973 триллиона за финансовый год до августа. По словам заявила высокопоставленного чиновника Министерства финансов, такой уровень дефицита был превышен только в 2020 и 2021 годах.

Хотя переоценка золота кажется соблазнительной на фоне ограничений потолка долга, она будет иметь последствия для финансовой системы, включая повышение ликвидности. Однако США не будут первой страной, которая это сделает: Германия, Италия и Южная Африка уже приняли решение о переоценке своих резервов за последние десятилетия.

Общий объем золотых запасов США составляет около 261,5 миллиона унций. Чуть больше половины этих резервов хранятся в хранилище рядом с базой армии США в Форт-Нокси, штат Кентукки.