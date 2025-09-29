SEC поддержала отмену обязательного квартального отчета компаний с Уолл-стрит

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пол Аткинс выступил за отмену обязательной квартальной отчетности для компаний, поддержав предложение президента Дональда Трампа. В своей колонке для Financial Times он призвал к минимальному надзору, что может коренным образом изменить правила для американского фондового рынка, который функционировал по текущим стандартам более 50 лет.

Суть предложения: отчеты каждые полгода

Идея, которую активно продвигает Дональд Трамп, заключается в том, чтобы обязать публичные компании отчитываться о своих финансовых результатах не каждые 90 дней, а дважды в год. По мнению президента, такой шаг позволит бизнесу сократить расходы на подготовку отчетов и побудит руководство компаний сосредоточиться на долгосрочных стратегиях, а не на краткосрочных показателях.

Впервые Трамп выдвинул это предложение еще в 2018 году. Тогда SEC изучала этот вопрос, но в итоге оставила действующие правила без изменений. Однако на этот раз, похоже, регулятор полностью поддерживает инициативу, что значительно повышает ее шансы на реализацию.

Позиция регулятора и философия Аткинса

Новый глава SEC Пол Аткинс четко обозначил свой подход к регулированию рынка.

«Правительство должно обеспечить минимальную эффективную дозу регулирования, необходимую для защиты инвесторов, позволяя при этом бизнесу процветать», — написал он, добавив, что изменения не должны диктоваться политическими тенденциями.

Хотя Аткинс не назвал конкретных сроков для внедрения этой реформы, его публичная поддержка сигнализирует о серьезности намерений регулятора.

Аргументы против: риски для инвесторов и рынка

Несмотря на поддержку со стороны Белого дома, идея отмены квартальных отчетов вызывает беспокойство у части инвесторов и защитников прозрачности рынка. Критики предупреждают, что более редкая публикация финансовых данных может:

Снизить прозрачность: инвесторы будут получать меньше актуальной информации для принятия решений.

Увеличить волатильность: рынки могут реагировать острее на новости, которые накапливались в течение шести месяцев.

Позволить компаниям скрывать проблемы: руководство будет иметь больше времени, чтобы откладывать публикацию плохих новостей.

Многие аналитики считают, что одной из причин, по которой американские акции торгуются с премией по сравнению с другими рынками, являются именно строгие требования к отчетности. Ослабление этих требований может сделать рынок США менее привлекательным.