Акции компаний, занимающихся производством каннабиса, продемонстрировали стремительный рост в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп в социальной сети поддержал использование каннабидиола (CBD) для ухода за пожилыми людьми. На фоне этой новости котировки таких компаний, как Tilray Brands и Canopy Growth, взлетели на десятки процентов. Об этом сообщает Reuters 29 сентября.
Заявление Трампа вызвало ралли акций производителей каннабиса
Что именно сказал Трамп
В воскресенье Дональд Трамп опубликовал пост в своей социальной сети Truth Social, в котором заявил, что каннабидиол, полученный из конопли, может «революционизировать здравоохранение для пожилых людей». По его словам, CBD помогает замедлить прогрессирование болезней и является альтернативой рецептурным препаратам.
Это заявление прозвучало на фоне его предыдущих комментариев о том, что администрация рассматривает возможность реклассификации марихуаны, что может смягчить уголовную ответственность за ее использование.
Реакция рынка: цифры и рекорды
Инвесторы мгновенно отреагировали на слова Трампа, что вызвало безумный рост на рынке:
- Tilray Brands (TLRY.O) взлетели на 42%.
- Aurora Cannabis (ACB.TO) прибавили 25,4%.
- Canopy Growth (WEED.TO) выросли на 18,3%.
- Cronos Group (CRON.TO) прибавили 15,5%.
Биржевые фонды (ETF), ориентированные на этот сектор, также показали рекордные результаты. AdvisorShares (MSOS.P) и Roundhill выросли на 21,8% и 21,6% соответственно. Оба фонда могут зафиксировать самый большой квартальный прирост в истории — более 70%.
«MSOS, крупнейший ETF, ориентированный на марихуану в США,… выиграет от неожиданной воскресной поддержки потенциальных преимуществ CBD со стороны президента Трампа», — отметил Бен Лейдлер, руководитель отдела стратегии акций Bradesco BBI.
Комментарии