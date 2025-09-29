Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
29 сентября 2025, 19:11 Читати українською

Заявление Трампа вызвало ралли акций производителей каннабиса

Акции компаний, занимающихся производством каннабиса, продемонстрировали стремительный рост в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп в социальной сети поддержал использование каннабидиола (CBD) для ухода за пожилыми людьми. На фоне этой новости котировки таких компаний, как Tilray Brands и Canopy Growth, взлетели на десятки процентов. Об этом сообщает Reuters 29 сентября.

Акции компаний, занимающихся производством каннабиса, продемонстрировали стремительный рост в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп в социальной сети поддержал использование каннабидиола (CBD) для ухода за пожилыми людьми.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что именно сказал Трамп

В воскресенье Дональд Трамп опубликовал пост в своей социальной сети Truth Social, в котором заявил, что каннабидиол, полученный из конопли, может «революционизировать здравоохранение для пожилых людей». По его словам, CBD помогает замедлить прогрессирование болезней и является альтернативой рецептурным препаратам.

Это заявление прозвучало на фоне его предыдущих комментариев о том, что администрация рассматривает возможность реклассификации марихуаны, что может смягчить уголовную ответственность за ее использование.

Реакция рынка: цифры и рекорды

Инвесторы мгновенно отреагировали на слова Трампа, что вызвало безумный рост на рынке:

  • Tilray Brands (TLRY.O) взлетели на 42%.
  • Aurora Cannabis (ACB.TO) прибавили 25,4%.
  • Canopy Growth (WEED.TO) выросли на 18,3%.
  • Cronos Group (CRON.TO) прибавили 15,5%.

Биржевые фонды (ETF), ориентированные на этот сектор, также показали рекордные результаты. AdvisorShares (MSOS.P) и Roundhill выросли на 21,8% и 21,6% соответственно. Оба фонда могут зафиксировать самый большой квартальный прирост в истории — более 70%.

«MSOS, крупнейший ETF, ориентированный на марихуану в США,… выиграет от неожиданной воскресной поддержки потенциальных преимуществ CBD со стороны президента Трампа», — отметил Бен Лейдлер, руководитель отдела стратегии акций Bradesco BBI.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
