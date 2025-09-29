Заявление Трампа вызвало ралли акций производителей каннабиса

Акции компаний, занимающихся производством каннабиса, продемонстрировали стремительный рост в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп в социальной сети поддержал использование каннабидиола (CBD) для ухода за пожилыми людьми. На фоне этой новости котировки таких компаний, как Tilray Brands и Canopy Growth, взлетели на десятки процентов. Об этом сообщает Reuters 29 сентября.

Что именно сказал Трамп

В воскресенье Дональд Трамп опубликовал пост в своей социальной сети Truth Social, в котором заявил, что каннабидиол, полученный из конопли, может «революционизировать здравоохранение для пожилых людей». По его словам, CBD помогает замедлить прогрессирование болезней и является альтернативой рецептурным препаратам.

Это заявление прозвучало на фоне его предыдущих комментариев о том, что администрация рассматривает возможность реклассификации марихуаны, что может смягчить уголовную ответственность за ее использование.

Реакция рынка: цифры и рекорды

Инвесторы мгновенно отреагировали на слова Трампа, что вызвало безумный рост на рынке:

Tilray Brands (TLRY.O) взлетели на 42%.

Aurora Cannabis (ACB.TO) прибавили 25,4%.

Canopy Growth (WEED.TO) выросли на 18,3%.

Cronos Group (CRON.TO) прибавили 15,5%.

Биржевые фонды (ETF), ориентированные на этот сектор, также показали рекордные результаты. AdvisorShares (MSOS.P) и Roundhill выросли на 21,8% и 21,6% соответственно. Оба фонда могут зафиксировать самый большой квартальный прирост в истории — более 70%.

«MSOS, крупнейший ETF, ориентированный на марихуану в США,… выиграет от неожиданной воскресной поддержки потенциальных преимуществ CBD со стороны президента Трампа», — отметил Бен Лейдлер, руководитель отдела стратегии акций Bradesco BBI.