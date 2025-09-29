Курсы доллара и евро снизились на межбанковских торгах в понедельник, 29 сентября. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Курсы доллара и евро упали на межбанке
|
Открытие 29 сентября
|
Закрытие 29 сентября
|
Изменения
|
41,37/41,40
|
41,25/41,28
|
1 2/12
|
48,49/48,51
|
48,44/48,47
|
5/4
Официальный курс: доллар — 41,31 грн, евро — 48,44 грн.
Средний курс в банках: 41,23−41,64 грн/доллар, 48,20−48,87 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,30−41,40, евро — 48,70−48,85 грн.
Источник: Минфин
