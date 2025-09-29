Объем выполненных строительных работ увеличился на 16,1% — Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в январе-июле 2025 года увеличился на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 117,7 млрд грн. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Госстата.

Как сообщило статведомство, за 7 мес.-2025 объемы строительства зданий выросли на 27,7%, из них жилых домов — на 12%, нежилых — на 36,4%. Объемы строительства инженерных сооружений выросли всего на 8%.

Доля нового строительства в общем объеме выполненных строительных работ составила в январе-июле 43,4%, ремонта — 29%, реконструкции и других работ — 27,6%.

Согласно данным Госстата, в январе-июле этого года индекс строительной продукции достиг 110% к соответствующему периоду прошлого года, при этом в жилищном строительстве показатель составляет 104,9%, в нежилом — 128,7%, в инженерном — 102,4%.

В июле индекс строительной продукции достиг 144,5% к прошлогоднему показателю, а по отношению к июню-2025 — 97,2%.

По сезонно скорректированным данным ведомства, индексы строительной продукции в июле-2025 в жилищном строительстве составляли 57%, в нежилом — 136,8%, в инженерном — 165%, а с учетом эффекта календарных дней показатели составляют 59,6%, 130,1% и 15%.

Госстат отмечает, что публикация данных была отложена из-за военного положения. Статданные приведены без учета временно оккупированной территории и части территории, где ведутся боевые действия, и с учетом уточнений не скорректированных данных на последнюю дату за 2025 год.