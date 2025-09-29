Tata Capital запланировала крупнейшее в этом году IPO в Индии

Tata Capital, небанковское финансовое подразделение одного из крупнейших промышленных конгломератов Индии Tata Group, планирует привлечь $1,7 млрд или 155 млрд рупий в ходе IPO, что станет крупнейшим размещением в стране в этом году, пишет Bloomberg.

Что известно

Выход компании на биржу способен оживить настроения инвесторов, особенно когда «теневой банковский сектор» Индии сталкивается с ростом задолженностей домохозяйств и ухудшением качества активов, пишет агентство. По этой причине некоторые финансовые компании ранее отказались от своих планов на IPO, среди которых индийские SK Finance и Belstar Microfinance.

По состоянию на 31 марта 2025 года необеспеченные кредиты Tata Capital составили 21% от общего объема кредитов компании. Последний составлял 2,27 трлн рупий.

Согласно объявлению компании, она предложит инвесторам до 475,8 млн акций по цене от 310 до 326 рупий за бумагу. Прием заявок от якорных инвесторов начнется 3 октября, от частных — с 6 по 8 октября. Публичные торги акциями запланированы на 13 октября.

Напомним

По состоянию на начало июля текущего года индийские компании провели IPO на сумму $6 млрд, подсчитал ранее Bloomberg. Это втрое меньше показателя за весь 2024 год, когда им удалось привлечь $21 млрд.

Самое большое размещение в этом году пока провел «теневой банк» HDB Financial Services, принадлежащий крупнейшему частному банку страны HDFC. Его IPO привлекло $1,5 млрд, четверть от объема всех размещений с начала года.