«5-7-9%»: в рамках программы бизнес с начала года привлек более 60 млрд грн

С начала 2025 года в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%» бизнес привлек 20,5 тыс. кредитов на общую сумму 60,3 млрд грн. В частности, за прошлую неделю предприниматели оформили 452 кредита на сумму свыше 0,8 млрд грн. Об этом сообщает Министерство экономики.

С начала 2025 года в рамках программы бизнес получил больше кредитов по следующим направлениям:

развитие перерабатывающей промышленности — 16,7 млрд грн;

инвестиционные проекты — 16,15 млрд грн;

кредитование в зоне высокого военного риска — 15,5 млрд грн.

С начала действия программы в феврале 2020 года предприниматели получили более 124,9 тыс. кредитов на сумму более 426,3 млрд грн. Из них в период военного положения — 90,2 тыс. кредитов на 336,7 млрд грн.

Наибольшие объемы кредитования привлечены предприятиями в аграрном секторе, оптовой и розничной торговле, перерабатывающей промышленности.

В десятку лидеров по количеству взятых кредитов и объему кредитования вошли четыре региона, относящихся к зонам высокого военного риска: Днепропетровская, Киевская, Харьковская, Одесская области.

В программе участвуют 46 уполномоченных банков.

Напомним

Для бизнеса, работающего в зонах высокого военного риска, программа предусматривает сниженную ставку на инвестиционные кредиты — 1% годовых в течение первых 5 лет и 5% в дальнейшем.

С 2024 г. программа фокусируется на поддержке кредитования инвестиционных проектов, которые создают рабочие места, способствуют модернизации бизнеса и восстановлению экономики.

Предприниматели могут привлечь до 150 млн. грн. на развитие производства, энергосбережения, инфраструктуры или восстановление разрушенных войной объектов.

Программа реализуется через Фонд развития предпринимательства и уполномоченные банки. Детали и условия участия — на сайте.