Доллар дешевеет, евро растет: НБУ установил новые курсы валют

НБУ установил новые курсы валют на вторник, 30 сентября. Согласно данным на сайте регулятора, доллар подешевел на 16 копеек, а евро вырос на 3 копейки.

На вторник НБУ установил такой курс доллара: 41,3176 грн. Это на 16 копеек меньше, чем в понедельник (41,4789).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,4408, что на 3 копейки больше, чем в понедельник (48,4059).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,3333 (в понедельник курс был 11,3457).

