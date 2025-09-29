НБУ установил новые курсы валют на вторник, 30 сентября. Согласно данным на сайте регулятора, доллар подешевел на 16 копеек, а евро вырос на 3 копейки.
Доллар дешевеет, евро растет: НБУ установил новые курсы валют
► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Курс доллара
На вторник НБУ установил такой курс доллара: 41,3176 грн. Это на 16 копеек меньше, чем в понедельник (41,4789).
Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,4408, что на 3 копейки больше, чем в понедельник (48,4059).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,3333 (в понедельник курс был 11,3457).
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии