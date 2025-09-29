Sony выводит свой финансовый бизнес на биржу

Японская корпорация Sony Group вывела на биржу акции своего финансового подразделения Sony Financial Group, которое оценивается примерно в $9,5 миллиарда. Этот шаг является частью стратегии гиганта, направленной на усиление фокуса на основных направлениях бизнеса — играх и индустрии развлечений. Об этом сообщает The Wall Street Journal, 29 сентября.

Детали листинга и планы нового бизнеса

Акции Sony Financial Group были размещены на Токийской фондовой бирже в понедельник, а официальное отделение компании состоится в среду. Sony Group планирует распределить около 84% акций своего финансового подразделения среди собственных акционеров в виде дивидендов. При этом публичной продажи акций перед листингом не проводилось.

На открытии торгов акции Sony Financial стоили ¥205,0, а впоследствии скорректировались до ¥198,5. Рыночная капитализация новой компании составила около ¥1,419 триллиона. Руководство Sony Financial также объявило о планах обратного выкупа собственных акций на сумму до ¥100 миллиардов до августа 2026 года для повышения эффективности капитала.

Стратегия Sony: фокус на играх и контенте

Решение об отделении финансового бизнеса позволит Sony Group сконцентрировать ресурсы на развлекательном направлении, которое демонстрирует стремительный рост. В течение последних лет компания потратила миллиарды долларов на приобретение активов для усиления своего контентного портфеля. Например, в июле Sony объявила о намерении приобрести долю в компании Bandai Namco (известной игрой «Pac-Man») стоимостью около $460 миллионов.

Игровое подразделение Sony более чем удвоило прибыль за квартал, закончившийся в июне, благодаря доходам от сетевых сервисов и игр сторонних разработчиков. Прибыль музыкального и кинематографического бизнесов также выросла.

Финансовые показатели и прогнозы

В отличие от развлекательного сегмента, Sony Financial за последний квартал зафиксировала чистый убыток из-за снижения доходов. Однако компания, занимающаяся страхованием и онлайн-банкингом, прогнозирует рост чистой прибыли на 4,1% до ¥82 миллиардов (около $548 миллионов) за финансовый год, который завершится в марте 2026 года.