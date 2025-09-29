Multi от Минфин
українська
29 сентября 2025, 15:10

Как ЕС обходит санкции и продолжает торговать с рф: раскрыта новая схема

Уже три года фиксируется резкий рост экспорта ЕС в Центральную Азию, на Кавказ и Турцию. Это не реальный спрос, а обход санкций: товары идут транзитом, а конечным пунктом остается россия. Объемы настолько велики, что перекрывают падение прямого экспорта ЕС в рф. О схемах обхода санкций и странах, которые ими полузуются, рассказал главный валютный стратег Goldman Sachs Робин Дж. Брукс. «Минфин» выбрал главное.

Уже три года я слежу за резким ростом экспорта ЕС в Центральную Азию, на Кавказ и Турцию.

Рост экспорта

Уже более трех лет я отслеживаю рост экспорта из всего ЕС в страны Центральной Азии, Кавказа и Турции. Этот рост не имеет ничего общего с настоящим экспортом в эти места. Оно началось сразу после вторжения в Украину, поэтому речь идет об обходе западного экспортного контроля, причем конечным пунктом назначения этих товаров является россия.

Если подытожить весь этот экспорт — со всего ЕС до всех основных перевалочных узлов в Центральной Азии, Кавказе и Турции — его рост настолько массовый, что с лихвой компенсирует падение прямого экспорта из ЕС в россию. Путин и его военная экономика ничего не нуждаются.

Самое скандальное во всем этом то, что это секрет Полишинеля в ЕС. Некоторые страны, такие как Польша и Балтии, приложили немало усилий, чтобы остановить эту торговлю. Другие, такие как Швеция или Франция вообще не позволили ей развернуться. А еще есть Германия и Италия, которые — спустя более трех лет после вторжения — имеют огромную проблему с перевалкой грузов и делают вид, что ничего не произошло.

Они посылают сигнал о том, что краткосрочный рост и доход более важны для этих стран, чем среднесрочная безопасность. Путин, несомненно, любит этот сигнал. Тот факт, что он с каждым днем ​​становится все смелее в своих нападках на ЕС, тому подтверждение.

«Стена позора» ЕС

Панель диаграмм выше — это то, что я называю «Стеной позора» ЕС. Каждая диаграмма показывает ежемесячный экспорт в миллионах долларов в Кыргызстан, самый странный из всех перевалочных центров, поскольку он так удален. Действительно, если посмотреть, например, на немецкий экспорт в Кыргызстан, он мало пересекается с показывающими киргизские данные по импорту из Германии. Это потому, что Кыргызстан — это просто слово, которое пишут в экспортной накладной. Большинство этих товаров направляются непосредственно в Россию.

Страны, которые приняли жесткие меры по перевалке грузов в Кыргызстан или вообще не позволили этой торговле развернуться, обозначены оранжевым цветом.

Страны, закрывающие на это глаза, отмечены синим цветом. Тот факт, что некоторым странам удается контролировать эту торговлю, а другим нет, говорит о том, что это исключительно вопрос политической воли.

Если Германия и Италия испытывают постоянную проблему с перевалкой грузов более трех лет после вторжения, это говорит о том, что их правительства с этим устроены. Связано ли это с безразличием, коррупцией или жадностью, непонятно. Единственное, что понятно, это то, что это очень активный выбор, который делают эти страны.

В основе всего этого лежит управление ЕС. Как я показал в совместной работе с Беном Гаррисом в Брукингском институте, почти половина теневого флота россии состоит из нефтяных танкеров, которые были проданы путину греческими судоходными олигархами. Такие продажи танкеров продолжаются и поныне, помогая России в ее стремлении покорить Украину.

Перегрузка в россию со всего ЕС — это тоже самое. Они укрепляют экономику России и помогают Путину в его войне против Украины. ЕС должен прекратить посылать эти противоречивые месседжи, и для этого нужно начать с холодного, строгого взгляда на себя. «Стена позора» была бы хорошим началом.

Источник: Минфин
