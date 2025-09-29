Кабмин усовершенствовал механизм выплаты денежной компенсации ветеранам за аренду жилья

Кабмин усовершенствовал механизм выплаты денежной компенсации ветеранам и ветеранкам войны по найму (аренде) жилых помещений. Об этом говорится в сообщении Министерства по делам ветеранов Украины.
Подробности
Ранее средства на покрытие аренды жилья могли получить Защитники и Защитницы, потерявшие или имеющие поврежденное жилье в результате боевых действий, или имеющие жилье на временно оккупированных территориях или в районах, где продолжаются боевые действия.
Теперь компенсацию смогут получить и те ветераны из числа ВПЛ, которые вообще не имеют собственного жилья или жили в домах, которые не были их собственностью.
Это важный шаг для создания надлежащих условий для адаптации и интеграции в гражданскую жизнь наших Героев.
Сколько будут компенсировать
Сумма выплат зависит от месторасположения арендованного жилья.
Как подать заявление (в бумажной или электронной форме)
- Через структурное подразделение, ответственное за ветеранскую политику, по месту арендованного жилья
- Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
В пакет документов Защитник/Защитница из числа ВПЛ должен подать справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц или при наличии технической возможности — электронной справки, являющейся отражением в электронной форме информации, содержащейся в справке, подтверждающей факт внутреннего перемещения и взятие на учет такого лица.
В подготовке документов заявителю может помочь специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.
Структурное подразделение, ответственное за ветеранскую политику, рассматривает представленные документы и в течение 10 рабочих дней принимает решение о выплате компенсации и определяет ее размер.
В свою очередь, областные и Киевская городская госадминистрации должны предоставить Минветеранов информацию о необходимости предоставления денежной компенсации, сформированной на основании принятых решений структурных подразделений, на которые возложены функции по вопросам ветеранской политики, о выплате Защитнику и Защитнице денежной компенсации, размер которой рассчитан с даты обращения Защитника и конца.
