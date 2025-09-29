Кабмин усовершенствовал механизм выплаты денежной компенсации ветеранам за аренду жилья

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 сентября 2025, 15:36 Читати українською

Кабмин усовершенствовал механизм выплаты денежной компенсации ветеранам за аренду жилья

Кабмин усовершенствовал механизм выплаты денежной компенсации ветеранам и ветеранкам войны по найму (аренде) жилых помещений. Об этом говорится в сообщении Министерства по делам ветеранов Украины.

Кабмин усовершенствовал механизм выплаты денежной компенсации ветеранам и ветеранкам войны по найму (аренде) жилых помещений.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Ранее средства на покрытие аренды жилья могли получить Защитники и Защитницы, потерявшие или имеющие поврежденное жилье в результате боевых действий, или имеющие жилье на временно оккупированных территориях или в районах, где продолжаются боевые действия.

Теперь компенсацию смогут получить и те ветераны из числа ВПЛ, которые вообще не имеют собственного жилья или жили в домах, которые не были их собственностью.

Это важный шаг для создания надлежащих условий для адаптации и интеграции в гражданскую жизнь наших Героев.

Сколько будут компенсировать

Сумма выплат зависит от месторасположения арендованного жилья.

Как подать заявление (в бумажной или электронной форме)

  • Через структурное подразделение, ответственное за ветеранскую политику, по месту арендованного жилья
  • Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

В пакет документов Защитник/Защитница из числа ВПЛ должен подать справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц или при наличии технической возможности — электронной справки, являющейся отражением в электронной форме информации, содержащейся в справке, подтверждающей факт внутреннего перемещения и взятие на учет такого лица.

В подготовке документов заявителю может помочь специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.

Структурное подразделение, ответственное за ветеранскую политику, рассматривает представленные документы и в течение 10 рабочих дней принимает решение о выплате компенсации и определяет ее размер.

В свою очередь, областные и Киевская городская госадминистрации должны предоставить Минветеранов информацию о необходимости предоставления денежной компенсации, сформированной на основании принятых решений структурных подразделений, на которые возложены функции по вопросам ветеранской политики, о выплате Защитнику и Защитнице денежной компенсации, размер которой рассчитан с даты обращения Защитника и конца.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами