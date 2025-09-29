Кабмин усовершенствовал механизм выплаты денежной компенсации ветеранам за аренду жилья

Кабмин усовершенствовал механизм выплаты денежной компенсации ветеранам и ветеранкам войны по найму (аренде) жилых помещений. Об этом говорится в сообщении Министерства по делам ветеранов Украины.

Подробности

Ранее средства на покрытие аренды жилья могли получить Защитники и Защитницы, потерявшие или имеющие поврежденное жилье в результате боевых действий, или имеющие жилье на временно оккупированных территориях или в районах, где продолжаются боевые действия.

Теперь компенсацию смогут получить и те ветераны из числа ВПЛ, которые вообще не имеют собственного жилья или жили в домах, которые не были их собственностью.

Это важный шаг для создания надлежащих условий для адаптации и интеграции в гражданскую жизнь наших Героев.

Сколько будут компенсировать

Сумма выплат зависит от месторасположения арендованного жилья.

Как подать заявление (в бумажной или электронной форме)

Через структурное подразделение, ответственное за ветеранскую политику, по месту арендованного жилья

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

В пакет документов Защитник/Защитница из числа ВПЛ должен подать справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц или при наличии технической возможности — электронной справки, являющейся отражением в электронной форме информации, содержащейся в справке, подтверждающей факт внутреннего перемещения и взятие на учет такого лица.

В подготовке документов заявителю может помочь специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.

Структурное подразделение, ответственное за ветеранскую политику, рассматривает представленные документы и в течение 10 рабочих дней принимает решение о выплате компенсации и определяет ее размер.

В свою очередь, областные и Киевская городская госадминистрации должны предоставить Минветеранов информацию о необходимости предоставления денежной компенсации, сформированной на основании принятых решений структурных подразделений, на которые возложены функции по вопросам ветеранской политики, о выплате Защитнику и Защитнице денежной компенсации, размер которой рассчитан с даты обращения Защитника и конца.