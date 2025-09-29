Multi от Минфин
29 сентября 2025, 15:15

Ущерб стран ЕС от экстремальной погоды вырос в 2,5 раза до 45 млрд евро, — доклад

Стихийные бедствия и изменение климата нанесли Европе в 2020—2023 годах больший финансовый ущерб, чем за предыдущее десятилетие. Годовые экономические потери составили 44,5 млрд евро, что в 2,5 раза выше уровня 2010−2019 годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС).

Стихийные бедствия и изменение климата нанесли Европе в 2020—2023 годах больший финансовый ущерб, чем за предыдущее десятилетие.

По данным доклада, среднегодовые экономические потери, связанные с экстремальными климатическими и погодными явлениями в ЕС, составляли:

  • 8,5 млрд евро в период с 1980 по 1989 год,
  • 14 млрд евро в период с 1990 по 1999 год,
  • 15,8 млрд евро в период с 2000 по 2009 год,
  • 17,8 млрд евро в период с 2010 по 2019 год,
  • 44,5 млрд евро в период с 2020 по 2023 год.

Потепление в Европе

«Европа является наиболее быстро нагреваемым континентом на планете; наш климат меняется с тревожной скоростью, угрожая безопасности, общественному здоровью, экосистемам, инфраструктуре и экономике», — утверждают авторы доклада.

Ливни становятся все интенсивнее, несколько регионов в последние годы подверглись катастрофическим наводнениям. В 2023 году наводнения в Словении привели к потере 16% валового внутреннего продукта. Между тем, в 2024 году наводнения в Валенсии стали причиной гибели более 250 человек, говорится в документе.

Ущерб от погоды

Как отмечается в докладе, большинство опасностей, связанных с климатом, в Европе ужесточаются. Характеристики общества — старение населения, высокая распространенность хронических заболеваний и сохраняющаяся неравенство между европейскими регионами, а также между городскими и сельскими районами — делают Европу особенно уязвимой к климатическим рискам.

Аналогичным образом, экономика и ее зависимость от глобальных цепочек поставок уязвимы к этим рискам. Некоторые климатические риски уже достигли критического уровня, в частности, в южной Европе.

Средние потери, связанные с засухами, оцениваются в 9 млрд. евро в год. EEA также сообщает, что дефицит воды задел около трети населения Европы. Основная перегрузка на ресурсы приходится на сельское хозяйство.

«Природа действительно сталкивается с деградацией, чрезмерной эксплуатацией и потерей биоразнообразия, и, конечно, в то же время мы наблюдаем ускоряющееся изменение климата», — сказала исполнительный директор ЕАОС Леена Иля-Мононен.

По ее словам, это создает серьезные риски для конкурентоспособности Европы, ее долгосрочного процветания, безопасности и качества жизни.

В докладе приводятся оценки журнала Lancet Countdown, согласно которым в Европе количество смертей, связанных с жарой, увеличилось в 94% европейских регионов в период с 2003 по 2012 год и с 2013 по 2022 год. Общий средний прирост оценивался в 17,2 случаев смерти на 100 тысяч жителей.

