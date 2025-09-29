В обход запрета: более 90 компаний в Украине лишились российских владельцев в 2025 году

В Украине продолжается процесс вывода российских граждан из структур собственности украинских компаний, несмотря на законодательный запрет. С начала 2025 года еще 91 компания формально избавилась от «российского следа», причем большинство из них продолжает активную деятельность на рынке, а некоторые даже выигрывают государственные тендеры. Об этом свидетельствуют данные платформы Опендатабот.

Масштаб и география изменений

По данным аналитиков, 91 компания провела изменения в структуре собственности с января 2025 года. Из них 88 продолжают работать, а 3 находятся в состоянии прекращения деятельности. Эта цифра дополняет 714 компаний, которые осуществили аналогичные действия с начала полномасштабного вторжения.

Наибольшая концентрация таких бизнесов наблюдается в столице — 30 компаний. Далее идут Одесская область (9 компаний), а также Харьковская, Львовская и Винницкая области (по 7 компаний в каждой).

Сферы деятельности и финансовые показатели

Чаще всего от российских владельцев избавляются компании, работающие в сфере оптовой торговли (15), операций с недвижимостью (13) и розничной торговли (8). Также заметна активность в рыбном хозяйстве (6), IT и консалтинге (5).

Что касается финансовых результатов, большинство этих компаний (38) имеют годовой оборот до 10 миллионов гривен. Десять компаний заработали от 10 до 100 миллионов, а четыре бизнеса превысили отметку в 100 миллионов гривен. В то же время 39 компаний не предоставили финансовую отчетность.

Участие в государственных закупках

Особое внимание привлекает тот факт, что некоторые из этих компаний продолжают участвовать в государственных тендерах. Лидером является ООО «ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАИНА», которая с начала полномасштабного вторжения выиграла 43 тендера на сумму более 6,8 миллиона гривен. Среди других победителей — ООО «МИРЭКЦ» (4 тендера на 122 тыс. грн) и ООО «ВК СЕРВИС ПЛЮС» (1 тендер на 57 тыс. грн).

О каком запрете идет речь?

С начала полномасштабного вторжения правительство Украины приняло ряд нормативных актов, в частности Постановление Кабинета Министров № 187 от 3 марта 2022 года, которые ввели мораторий на проведение большинства регистрационных действий в отношении компаний, владельцами или конечными бенефициарами которых являются граждане Российской Федерации. Это было сделано для защиты национальных интересов и замораживания российских активов в Украине. Законодательство допускает изменения только для отдельных категорий граждан РФ: тех, кто легально проживает в Украине, или тех, чья доля в уставном капитале компании не превышает 10%. Несмотря на это, как показывает практика, компании находят способы обойти эти ограничения.

Почему это важно

Российские бенефициары могут перерегистрировать свои активы на доверенных лиц, номинальных владельцев или родственников с другим гражданством, продолжая при этом фактически контролировать бизнес и получать прибыль с украинского рынка.

Тот факт, что компании с «российским следом» после формальной смены владельцев продолжают выигрывать государственные тендеры, создает как экономические, так и риски безопасности. Это указывает на несовершенство системы контроля и проверки конечных бенефициаров, что потенциально позволяет финансировать государство-агрессора за счет украинского бюджета. Эта проблема требует более тщательного мониторинга со стороны государственных органов и, возможно, пересмотра существующих законодательных механизмов.