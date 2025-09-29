В Украине запустили венчурный фонд для поддержки стартапов на €50 миллионов

В Украине официально начал работу новый частный венчурный фонд Ukraine Phoenix Tech Fund (UPTF) с общим капиталом в €50 миллионов, предназначенный для поддержки технологических компаний на ранних стадиях развития. О запуске проекта объявили первый вице-премьер-министр Михаил Федоров и специальный уполномоченный Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн во время конференции IT Arena во Львове, передает «Интерфакс-Украина».

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Структура финансирования и ключевые инвесторы

Фонд получил значительную поддержку от международных финансовых институтов. Крупнейшим инвестором стал Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), который вложил €15 миллионов.

Французские партнеры из Team Europe также внесли весомый вклад:

Государственный инвестиционный банк Bpifrance предоставил €10 миллионов.

Компания Proparco (часть группы AFD) инвестировала €5 миллионов.

К финансированию присоединился и частный капитал: основатель компании Parrot Анри Сейду вложил в фонд €2,5 миллиона.

На какие стартапы ориентирован фонд

Ukraine Phoenix Tech Fund сосредоточится на инвестировании в украинские технологические компании на ранних этапах их развития. Приоритет будет отдаваться проектам от стадии pre-seed (без дохода) и MVP (с ограниченным доходом) до компаний, которые уже генерируют от €250 тыс. до €1 млн дохода и демонстрируют стремительный рост.

Ключевым условием для получения финансирования является наличие у стартапа как минимум одного украинского основателя и значительной части команды, работающей в Украине. Фонд также планирует осуществлять дальнейшие инвестиции в свои портфельные компании в зависимости от их успехов.

Руководство и советники

Управляющими партнерами нового фонда стали Чак Уайтхед и Доминик Пиоте, известный в Украине как бывший генеральный директор инновационного парка UNIT.City.

Среди советников фонда — Дмитрий Шимкив, соучредитель AeroDrone, который ранее занимал должности директора Microsoft Украина (2009−2014) и заместителя главы Администрации Президента Украины (2014−2018).

Что такое венчурные фонды и какова их роль

Венчурные фонды — это инвестиционные компании, которые собирают капитал от инвесторов для финансирования молодых, рискованных, но потенциально очень прибыльных компаний (стартапов). В отличие от банковских кредитов, венчурные инвесторы не требуют залога, а вместо этого получают долю в собственности (акции) компании. Их главная цель — помочь стартапу вырасти в разы, чтобы через 5−10 лет продать свою долю значительно дороже. Такие фонды не только дают деньги, но и помогают своим опытом, контактами и стратегическими советами, играя ключевую роль в создании инновационных продуктов и технологических гигантов.